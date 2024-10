Abolizione del numero chiuso a Medicina, Zaia esulta: «Assurdo sbarramento, era ora» (Di mercoledì 16 ottobre 2024) «Accolgo con grande soddisfazione il profilarsi di questo cambiamento di passo nel reclutamento degli studenti che saranno i futuri medici. Sono anni che le difficoltà di reperimento di medici e la diminuzione dei giovani che vogliono intraprendere questa professione, rende indispensabile non Padovaoggi.it - Abolizione del numero chiuso a Medicina, Zaia esulta: «Assurdo sbarramento, era ora» Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) «Accolgo con grande soddisfazione il profilarsi di questo cambiamento di passo nel reclutamento degli studenti che saranno i futuri medici. Sono anni che le difficoltà di reperimento di medici e la diminuzione dei giovani che vogliono intraprendere questa professione, rende indispensabile non

Università - addio al test di ingresso a Medicina : abolizione del numero chiuso nel primo semestre - Gli studenti potranno beneficiare di una formazione mirata e, in caso di mancata ammissione al secondo semestre, del riconoscimento dei crediti acquisiti per proseguire in altri percorsi di studio. L’accesso ai semestri successivi sarà infatti regolato attraverso i crediti formativi e la posizione in una graduatoria nazionale raggiunta. (Lapresse.it)