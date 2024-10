Abbandono degli studi, maltrattamenti e povertà: cosa si cela dietro l'escalation di violenza dei nostri ragazzi (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È bastato un video per accedere i riflettori sulla condizione dei minori che viene denunciata da anni. La rissa tra le ragazzine di Villa Dante è l’ultima di una lunga serie, alcune delle quali si sono concluse con lesioni gravi a danno di minori a tutt’ora al vaglio dell’ Autorità Giudiziaria Messinatoday.it - Abbandono degli studi, maltrattamenti e povertà: cosa si cela dietro l'escalation di violenza dei nostri ragazzi Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) È bastato un video per accedere i riflettori sulla condizione dei minori che viene denunciata da anni. La rissa tra lene di Villa Dante è l’ultima di una lunga serie, alcune delle quali si sono concluse con lesioni gravi a danno di minori a tutt’ora al vaglio dell’ Autorità Giudiziaria

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltrattamenti in famiglia e abbandono di minori : tre persone denunciate a Fermo - Durante un’accesa discussione, l'uomo ha minacciato di morte la donna, evidenziando un’inclinazione alla violenza. In un recente episodio avvenuto a Porto San Giorgio, i militari dell'Arma del posto hanno denunciato in stato di libertà una 46enne italiana per il reato di abbandono di persone minori. (Ilrestodelcarlino.it)

Lascia figlia di 5 anni in auto sotto il sole per fare acquisti. Donna denunciata per abbandono di minori - La donna è stata denunciata a piede libero dai carabinieri della sezione radiomobile. Dovrà rispondere del reato di abbandono di minori una mamma di 48 anni che ha lasciato la figlia di 5 anni nella sua auto parcheggiata nei pressi di una struttura commerciale del folignate, al sole e al caldo di questi giorni. (Ilfattoquotidiano.it)