Zerbi attacca la Pettinelli | Celentano tarocca Anna replica | Codardo!

Anna Pettinelli questa settimana ha deciso di assegnare un compito a Diego, Allievo di Rudy Zerbi: "Hai espresso delle potenzialità a fasi alterne e vorrei capire qualcosa di più. Mi hai convinto a metà e voglio capire come stai messo ad energia. Vorrei sentirti in un pezzo leggendario e vedere quanto sarai capace di trascinare ed essere energico". Il prof di canto non ha preso bene l'assegnazione della collega: "Ti ha dato I Can't Get No Satisfaction, che è un tranello allucinante. Lei aspirerebbe, desidererebbe, vorrebbe essere la Celentano della musica, però la Pettinelli ha una grave mancanza rispetto alla maestra Celentano: l'essere dritta e vera. Se tu scrivi una lettera così e poi dai questo pezzo, o sei confusa, oppure stai facendo un tranello. Qui è stata finta buona e costruttiva, che vuole capire e poi ti dà un pezzo totalmente fuori dalle tue corde.

