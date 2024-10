Voli cancellati o in ritardo: come funzionano i risarcimenti (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel corso degli ultimi mesi, complice anche l’estate e il consequenziale aumento dei viaggiatori, sono cresciuti molto in numero i Voli che hanno subito ritardi o che, peggio, sono stati cancellati dalle compagnie aeree. Il danno creato ai consumatori è molto elevato, con tanti dei soggetti coinvolti che cercano di ottenere un rimborso del volo cancellato o in ritardo, anche se spesso a scoraggiare da questo tipo di attività sono le procedure spesso lunghe e complesse da seguire. Al fine di rendere più agevole tale passaggio, sono nate molte agenzie private volte a far ottenere ai propri clienti il risarcimento danni. Il consumatore, inoltre, è tenuto a pagare il servizio solo - almeno nelle promesse delle agenzie - nel momento in cui otterrà il rimborso sperato dalla compagnia aerea. Quotidiano.net - Voli cancellati o in ritardo: come funzionano i risarcimenti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Nel corso degli ultimi mesi, complice anche l’estate e il consequenziale aumento dei viaggiatori, sono cresciuti molto in numero iche hanno subito ritardi o che, peggio, sono statidalle compagnie aeree. Il danno creato ai consumatori è molto elevato, con tanti dei soggetti coinvolti che cercano di ottenere un rimborso del volo cancellato o in, anche se spesso a scoraggiare da questo tipo di attività sono le procedure spesso lunghe e complesse da seguire. Al fine di rendere più agevole tale passaggio, sono nate molte agenzie private volte a far ottenere ai propri clienti il risarcimento danni. Il consumatore, inoltre, è tenuto a pagare il servizio solo - almeno nelle promesse delle agenzie - nel momento in cui otterrà il rimborso sperato dalla compagnia aerea.

