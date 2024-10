Quotidiano.net - Visca, “maestro“ e personaggio di Pazienza

(Di martedì 15 ottobre 2024) Sandroera un artista già noto prima che quello che sarebbe diventato il suo più famoso allievo, Andrea, lo trasformasse nel protagonista di alcuni dei suoi fumetti più ironici e dissacranti. Le opere disaranno esposte a Roma fino al 12 gennaio nella mostra Fracturae al Museo Carlo Bilotti Aranciera di Villa Borghese. Grandi tele, installazioni e un’ampia selezione su carta documentano i suoi sessant’anni di attività. Per la prima volta sarà esposta l’installazione parietale Amore Amore del 2024, l’opera, su supporti in ferro e ceramica al terzo fuoco, Stercus diaboli del 2018 e la grande tela Fracturae.è tornato alla ribalta nel luglio 2022 in occasione del sorprendente ritrovamento di alcune opere giovanili di Andreanella casa al mare appartenuta alla sua famiglia a San Menaio, Foggia.