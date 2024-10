Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 15/10/24

(Di martedì 15 ottobre 2024) Se la storia dinon ci inganna, e se vent’anni di troni mariani ci hanno abituato ad avere un pochino d’occhio per prevedere quello che succederà, direi che già adesso possiamo considerare MOOOOOLTO mooooooolto probabile che alla fine, gira che ti rigira, mescola che ti rimescola, la scelta di Martina De Ioannon sarà proprio il buon Ciro. Si, lo so, è presto per sbilanciarsi, ma, come dicevo, qui abbiamo visto 20 anni di troni, e quando tra due ccciovani scatta questa fiammerella qui, poi è moooolto, moooolto probabile che si traduca in una voglia QUANTOMENO di incendiare la camera d’albergo il giorno della scelta, eh. Martina con Ciro ha trovato pane per i suoi denti perché sono convinti allo stesso modo, pieni di sé allo stesso modo, orgogliosi allo stesso modo, vogliosi di fare i fenomeni allo stesso modo.