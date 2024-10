Gaeta.it - Una cena esclusiva a Milano: Isola ristorante presenta il suo primo evento a quattro mani

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, celebre per la sua cucina che celebra le tradizioni culinarie italiane, annuncia unimperdibile per gli amanti della gastronomia. La, che avrà luogo il 23 ottobre 2024, segna l’unione di due noti chef, Achille Esposito e Francesco Bagnato, in un viaggio gastronomico che connette il Mediterraneo alle tradizioni culinarie die Dubai. Gli ospiti avranno l’opportunità di gustare un menù esclusivo, che promette di stupire e sedurre i palati. La location: Palazzo Cordusio Gran Meliá Situato al quinto piano del prestigioso Palazzo Cordusio Gran Meliá,rapun ottimo esempio di eleganza e raffinatezza a. La struttura, in grado di mescolare modernità e storia, offre una vista panoramica mozzafiato sulla città, creando l’atmosfera ideale per una serata di alta cucina.