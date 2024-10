Ilrestodelcarlino.it - Un anno dalla morte di Samuel Dilas. “Una polmonite atipica l’ha ucciso, si poteva salvare?”

(Di martedì 15 ottobre 2024) Reggio Emilia, 15 ottobre 2024- È trascorso unesatto dal triste giorno della scomparsa di, 24 anni, giocatore di basket nato a Novellara e tesserato per la Virtus Lumezzane, in serie B. Un decesso seguito a un ricovero per una grave crisi polmonare. Un lutto che aveva toccato profondamente varie comunità: non solo quella di Novellara, doveera cresciuto, o Lumezzane (Brescia), dove giocava, ma anche Forlì: era rimasto tre stagioni, dal 2018 al 2021, alla Pallacanestro 2.015. In città, gli appassionati e non solo erano rimasti sotto choc per la sua giovanissima vita spezzata. Dopo Forlì aveva giocato una stagione anche ad Avellino. A lui la Lega Nazionale Pallacanestro (Lnp) ha poi intitolato il premio che si consegna al miglior giocatore del campionato.