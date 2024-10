Uber Eats Italy darà 38 milioni di euro ai 1 400 rider fermi dopo la chiusura dell’azienda

Uber Eats Italy darà 3,8 milioni di euro ai 1.400 rider fermi dopo la chiusura dell’azienda (Di martedì 15 ottobre 2024) Uber Eats Italy srl ha stanziato una cifra pari a «3,8 milioni di euro» per gli indennizzi economici con cui risarcirà circa 1.400 rider. Si tratta dei fattorini che hanno lavorato con l’azienda in Italia «nei 3 mesi precedenti la comunicazione di cessazione dell’attività della società». La società ha lasciato il Paese nel luglio 2023. A rivelarlo sono stati i vertici dell’azienda, che hanno parlato di un «accordo storico». È stato raggiunto dopo «diversi incontri tra i rappresentanti della società e dei sindacati, Filcams Cgil, Filt Cgil, Nidil Cgil, Fisascat, Felsa Cisl Milano, Uiltucs, Uiltrasporti e Uiltemp, nella sede del ministero». Il primo risarcimento nell’aprile 2024 Ad aprile 2024 era stato raggiunto un primo accordo tra l’azienda e uno dei lavoratori che aveva presentato ricorso davanti al Tribunale del Lavoro di Milano. Lettera43.it - Uber Eats Italy darà 3,8 milioni di euro ai 1.400 rider fermi dopo la chiusura dell’azienda Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 15 ottobre 2024)srl ha stanziato una cifra pari a «3,8di» per gli indennizzi economici con cui risarcirà circa 1.400. Si tratta dei fattorini che hanno lavorato con l’azienda in Italia «nei 3 mesi precedenti la comunicazione di cessazione dell’attività della società». La società ha lasciato il Paese nel luglio 2023. A rivelarlo sono stati i vertici, che hanno parlato di un «accordo storico». È stato raggiunto«diversi incontri tra i rappresentanti della società e dei sindacati, Filcams Cgil, Filt Cgil, Nidil Cgil, Fisascat, Felsa Cisl Milano, Uiltucs, Uiltrasporti e Uiltemp, nella sede del ministero». Il primo risarcimento nell’aprile 2024 Ad aprile 2024 era stato raggiunto un primo accordo tra l’azienda e uno dei lavoratori che aveva presentato ricorso davanti al Tribunale del Lavoro di Milano.

