Tredicenne morta risucchiata da idromassaggio un dipendente | “Pulsante per spegnerlo introvabile”

Un dipendente dell'hotel di Sperlonga in cui è morta una Tredicenne risucchiata dall'idromassaggio della piscina ha spiegato che il pulsante di spegnimento non si trovava. Per l'avvocato di parte civile ciò avrebbe fatto perdere secondi preziosi, si sarebbe potuta salvare.

