Tragedia a Latina, ragazza di 24 anni muore a casa di un amico: disposta l'autopsia

Una ventiquattrenne è morta a Latina mentre si trovava a casa di un amico. Mistero sulle cause, ipotesi malore: nel frattempo, disposta l'autopsia e aperta un'inchiesta.

Prima le affitta casa - quindi la violenza davanti alla figlia di due anni; l’orrore vissuto da una donna di 29 anni in provincia di Latina - Nel frattempo, il sospettato si trova agli arresti domiciliari. L’Accusa e il Racconto della Vittima I fatti risalgono al febbraio 2024. L’uomo, che aveva affittato un appartamento alla donna e al suo compagno — anch’egli impegnato come bracciante nell’Agro Pontino — avrebbe sfruttato l’assenza di quest’ultimo per abusare della giovane. (Dayitalianews.com)

Entrano in un’abitazione per rubare e uccidono brutalmente il cane di casa. Orrore in provincia di Latina - Una serata che difficilmente dimenticheranno i proprietari di una villa in Via dei Rangers, nella località di Olmobello, a Cisterna. La perdita dell’animale, che era parte integrante della famiglia, ha aggiunto una profonda sofferenza al già pesante senso di violazione dovuto al furto subito. . Le registrazioni, attualmente sotto analisi, potrebbero essere cruciali per identificare gli autori ... (Dayitalianews.com)

Latina / Forza Italia : coordinatore provinciale Pasquale Casalini - delegato Monti Lepini Di Rubbo - “Prosegue il radicamento territoriale di Forza Italia in provincia di Latina nell’ottica di un sempre maggiore coinvolgimento delle comunità e di un significativo rafforzamento di un partito in grado di fare da ponte fra le istanze dei diversi territori e le rappresentanze istituzionali. In questo contesto Pasquale Casalini è stato nominato dal coordinatore provinciale di […] L'articolo Latina / ... (Temporeale.info)