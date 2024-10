Torna a crescere il numero d'incidenti in provincia, la mappa del territorio: a Dovadola e Tredozio un solo schianto nel 2023 (Di martedì 15 ottobre 2024) Aumentano gli incidenti e i morti nei sinistri stradali nella provincia di Forlì-Cesena. Lo dicono le statistiche elaborate da Aci e Istat basate sugli incidenti avvenuti nel 2023, che ne hanno registrati 1502, ben 55 in più rispetto a quelli dell’anno precedente. Sono aumentati anche i feriti Forlitoday.it - Torna a crescere il numero d'incidenti in provincia, la mappa del territorio: a Dovadola e Tredozio un solo schianto nel 2023 Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Aumentano glie i morti nei sinistri stradali nelladi Forlì-Cesena. Lo dicono le statistiche elaborate da Aci e Istat basate sugliavvenuti nel, che ne hanno registrati 1502, ben 55 in più rispetto a quelli dell’anno precedente. Sono aumentati anche i feriti

