Ilrestodelcarlino.it - Topi alla materna, il sindaco chiude la scuola

(Di martedì 15 ottobre 2024) Chiusa, a causa della presenza di topolini, ladell’infanzia Salvador Allende, in via Alfonso e Gino Ragazzi, di Lavino di Mezzo, frazione di Anzola. Lo ha disposto ildi Anzola Paolo Iovino, dopo la segnalazione della dirigenza scolastica, per permettere l’intervento di derattizzazione e sanificazione. La chiusura era stata disposta dal primo cittadino già da giovedì scorso con un’apposita ordinanza e l’apertura era stata prevista per oggi. Ma i tempi sono slittati e si prevede che l’asilo possa riaprire ai bambini giovedì. "La chiusura del plesso scolasticodell’Infanzia Salvador Allende – recita una nota dell’amministrazione comunale – si è resa necessaria al fine di poter procedere in sicurezza con un massivo intervento di derattizzazione e sanificazione di tutti i locali.