Svizzera-Danimarca oggi in tv: orario e diretta streaming Nations League 2024/2025 (Di martedì 15 ottobre 2024) Ecco l'orario e come vedere in diretta tv e streaming Svizzera-Danimarca, valida come quarta giornata della Nations League 2024/2025. Dopo un ottimo Europeo, la squadra di Yakin non è riuscita a confermarsi ed occupa l'ultimo posto del girone a quota 0 punti. Proverà a riscattarsi contro la Danimarca e lo farà scendendo in campo con i favori del pronostico. Il fischio d'inizio è fissato alle 20:45 di martedì 15 ottobre, mentre di seguito le informazioni per vedere in diretta Svizzera-Danimarca. diretta TV e streaming – Non è prevista copertura tv, ma la partita sarà visibile in streaming su UEFA tv, oppure sulla relativa app. Inoltre, Sportface.it vi terrà aggiornati con news in tempo reale, gli highlights e i commenti dei protagonisti.

Svizzera-Danimarca (Uefa Nations League A - 15-10-2024 ore 20 : 45 ) : formazioni - quote - pronostici - Anche in Serbia i rossocrociati sono apparsi estremamente involuti rispetto alla squadra che aveva stupito ad Euro 2024, e i padroni di casa ne hanno approfittato per prendersi una pesante vittoria che li rilancia in […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . È incredibilmente ferma al palo dopo 3 partite la Svizzera di Yakin, che stasera contro la Danimarca è obbligata a vincere per ... (Infobetting.com)

Pronostici di oggi 15 ottobre - Portogallo - Spagna - Svizzera e Danimarca in Nations League - Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 15 ottobre, ultima serata di Nations League e nella quarta giornata sono in campo Spagna e Portogallo con gli iberici impegnati contro la Serbia e i lusitani sul campo della Scozia, da seguire anche la sfida tra Polonia e Croazia e tra Svizzera e Danimarca. (Infobetting.com)

