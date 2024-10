Superenalotto, centrato un ‘6’ da quasi 90 milioni di euro (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) – centrato un '6' nell'estrazione del Superenalotto di oggi 15 ottobre 2024 da quasi 90 milioni di euro (89.221.270 euro). La vincita è stata realizzata in una tabaccheria a Riva del Garda. Oltre al '6', nell'estrazione di oggi sono stati centrati anche sei '5' da circa 30mila euro ciascuno. Il 6 è stato centrato L'articolo Superenalotto, centrato un ‘6’ da quasi 90 milioni di euro proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 15 ottobre 2024) (Adnkronos) –un '6' nell'estrazione deldi oggi 15 ottobre 2024 da90di(89.221.270). La vincita è stata realizzata in una tabaccheria a Riva del Garda. Oltre al '6', nell'estrazione di oggi sono stati centrati anche sei '5' da circa 30milaciascuno. Il 6 è statoL'articoloun ‘6’ da90diproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Riva del Garda in festa : centra il “6” al Superenalotto e vince 89 - 2 milioni di euro - Questo evento non solo porta gioia al vincitore ma rappresenta anche un momento significativo per la storia delle lotterie in Italia. Tra questi, spicca la prima sestina vincente online da oltre 73,8 milioni di euro, segnando un importante traguardo per il gioco. Un anno da record Il 2023 è stato un anno eccezionale per il Superenalotto, con vincite totali che hanno superato i 1,4 miliardi ... (Ilfogliettone.it)

Superenalotto - centrato il 6 da 89 milioni di euro alla tabaccheria Fortuna di Riva del Garda con una schedina da 3 euro. La combinazione vincente - Il SuperEnalotto regala un Jackpot da 89.221.270,22 milioni di euro: la sestina vincente (23 45 44 1 60 47 JOLLY 14 SUPERSTAR 19) è stata realizzata a Riva del Garda (Trento) alla Tabaccheria... (Leggo.it)

Superenalotto - vincita record a Riva del Garda con un 6 da novanta milioni di euro - 270 . Ma poche ore fa si è spostata al Nord Italia con un premio in denaro davvero importante. 221. La fortuna è davvero cieca e quest'anno aveva prima d'ora baciato la terra campana. E' stato infatti centrato un “sei” nell'estrazione del Superenalotto di oggi da quasi 90 milioni (per la precisione 89. (Ilgiornaleditalia.it)