Sulle strade dello Squalo, il campione Nibali porta in tour i crocieristi (Di martedì 15 ottobre 2024) Questa mattina è partita la pedalata cicloturistica “Sulle strade dello Squalo”, organizzata dal Comune insieme all’associazione ASD Bici e Bike e la MSC Crociere.Dopo il aduno a piazza Unione Europea, la carovana ha percorso la carreggiata lato mare di via Garibaldi, presso largo Minutoli Messinatoday.it - Sulle strade dello Squalo, il campione Nibali porta in tour i crocieristi Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Questa mattina è partita la pedalata cicloturistica “”, organizzata dal Comune insieme all’associazione ASD Bici e Bike e la MSC Crociere.Dopo il aduno a piazza Unione Europea, la carovana ha percorso la carreggiata lato mare di via Garibaldi, presso largo Minutoli

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sulle strade dello Squalo - crocieristi in tour col campione Nibali : l'iniziativa per i cicloamatori della MSC World Europa - È stata presentata stamani a palazzo Zanca, alla presenza dell’assessore alle Politiche sportive Massimo Finocchiaro, la pedalata cicloturistica “Sulle strade dello Squalo”, iniziativa patrocinata dal Comune di Messina e organizzata dall’associazione ASD Bici e Bike, in collaborazione con la... (Messinatoday.it)