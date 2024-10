Sospese le ricerche di Gennaro Fiscarelli: il 32enne di Cerignola è scomparso nel nulla il 5 ottobre (Di martedì 15 ottobre 2024) Con la giornata di ieri, lunedì 14 ottobre, si sono concluse le attività di ricerca sul campo per Gennaro Fiscarelli, 32enne di Cerignola, con piccoli precedenti per droga ma ritenuto estraneo a contesti criminali, scomparso nel nulla nella notte tra sabato 5 e domenica 6 ottobre.La prima Foggiatoday.it - Sospese le ricerche di Gennaro Fiscarelli: il 32enne di Cerignola è scomparso nel nulla il 5 ottobre Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Con la giornata di ieri, lunedì 14, si sono concluse le attività di ricerca sul campo perdi, con piccoli precedenti per droga ma ritenuto estraneo a contesti criminali,nelnella notte tra sabato 5 e domenica 6.La prima

Gennaro Fiscarelli scomparso a Cerignola - la mamma : “Torna da me - affrontiamo tutto insieme” - La mamma del 32enne ha affidato ai social un appello rivolto al figlio: "Vita mia, torna da mamma. Affrontiamo tutto insieme, ti prego". Continua a leggere . Dopo aver salutato l'altro giovane, non ha mai fatto ritorno a casa. Non si fermano le ricerche di Gennaro Fiscarelli, 32 anni, scomparso da Cerignola dopo aver trascorso la serata di sabato 5 ottobre insieme a un amico. (Fanpage.it)

Gennaro Fiscarelli scomparso a Cerignola - trovate tracce biologiche : potrebbero appartenere al 32enne - È rimasto con lui fino a tardi e, dopo averlo salutato, non è tornato a casa. Saranno esaminate per capire se sono del 32enne. Di Gennaro Fiscarelli, 32enne di Cerignola, non si hanno notizie dalla serata di sabato 5 ottobre, quando si è incontrato con un amico. Tracce biologiche, una macchia di sangue e formazioni pilifere, sono state trovate lontano dalla zona delle ricerche. (Fanpage.it)

Gennaro Fiscarelli scomparso da Cerignola : l’auto carbonizzata - la macchia di sangue e il telefono spento. Cosa sappiamo finora - it – il sindaco di Cerignola Francesco Bonito ha disposto l’attivazione del del Centro Operativo Comunale per le ricerche del giovane: “Chiunque sia in possesso di informazioni utili, è invitato a contattare i servizi di emergenza al numero unico 112 o alla centrale operativa della Polizia Locale al numero 0885. (Ilfattoquotidiano.it)