Sogei nei guai per corruzione, due arresti nella società controllata dallo Stato (Di martedì 15 ottobre 2024) Scoppia caso corruzione e turbativa d’asta in Sogei. La società, controllata da diversi ministeri dello Stato, è la protagonista dell’inchiesta curata dalla procura di Roma. Ci sono altri nomi, ma al momento le ipotesi di reato più gravi e i due arresti fanno riferimento a Sogei Spa. Nel mirino della Guardia di Finanza anche i bandi per l’affidamento si servizi informatici e di telecomunicazioni per il ministero dell’Interno e della Difesa. La procura di Roma indaga: due arresti e ipotesi di reato nella mattinata del 15 ottobre le Fiamme Gialle del comando provinciale di Roma hanno perquisito e arreStato due individui legati all’azienda Sogei Spa. Si tratta di un dirigente e un imprenditore che, secondo l’accusa, si scambiavano tangenti per un valore di 15mila euro. Quifinanza.it - Sogei nei guai per corruzione, due arresti nella società controllata dallo Stato Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Scoppia casoe turbativa d’asta in. Lada diversi ministeri dello, è la protagonista dell’inchiesta curata dalla procura di Roma. Ci sono altri nomi, ma al momento le ipotesi di reato più gravi e i duefanno riferimento aSpa. Nel mirino della Guardia di Finanza anche i bandi per l’affidamento si servizi informatici e di telecomunicazioni per il ministero dell’Interno e della Difesa. La procura di Roma indaga: duee ipotesi di reatomattinata del 15 ottobre le Fiamme Gialle del comando provinciale di Roma hanno perquisito e arredue individui legati all’aziendaSpa. Si tratta di un dirigente e un imprenditore che, secondo l’accusa, si scambiavano tangenti per un valore di 15mila euro.

