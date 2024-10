Sinner, Alcaraz e Federer all'ATP di Shanghai hanno indossato dei Rolex pazzeschi (Di martedì 15 ottobre 2024) Al Rolex Shanghai Masters Jannik Sinner scrivere un altro capitolo memorabile della sua carriera, battendo in finale Novak Djokovic con un punteggio di 7-6, 6-3. Con questa vittoria, Sinner diventa il più giovane campione nella storia del torneo, il primo in grado di battere Djokovic in finale a Shanghai e il primo italiano di sempre ad aggiudicarsi una vittoria su questo campo: traguardi che lo consacrano tra i grandi del tennis, se ancora avessimo bisogno di prove. A soli 23 anni, il giovane italiano ha già collezionato sette titoli nel 2024 (per un totale di 17 in carriera), oltre al primo posto nella classifica ATP, dimostrando una crescita esponenziale e una freddezza invidiabile nei momenti decisivi. Gqitalia.it - Sinner, Alcaraz e Federer all'ATP di Shanghai hanno indossato dei Rolex pazzeschi Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) AlMasters Jannikscrivere un altro capitolo memorabile della sua carriera, battendo in finale Novak Djokovic con un punteggio di 7-6, 6-3. Con questa vittoria,diventa il più giovane campione nella storia del torneo, il primo in grado di battere Djokovic in finale ae il primo italiano di sempre ad aggiudicarsi una vittoria su questo campo: traguardi che lo consacrano tra i grandi del tennis, se ancora avessimo bisogno di prove. A soli 23 anni, il giovane italiano ha già collezionato sette titoli nel 2024 (per un totale di 17 in carriera), oltre al primo posto nella classifica ATP, dimostrando una crescita esponenziale e una freddezza invidiabile nei momenti decisivi.

