Serie D, debutto vincente per la Volley Arno (Di martedì 15 ottobre 2024) E' finita 3-2 al tie break sul punteggio di 18-16 la prima gara casalinga della Volley Arno contro la squadra fiorentina, neo promossa, di Certosa Volley. Un risultato che dimostra quanto sia stata di una partita combattuta, per tutti e 5 set, dove le montevarchine hanno prevalso sul filo di lana

Santa Croce sull'Arno : il 'Rumore del volley' fa rima con solidarietà - E' stata davvero una grande giornata di sport, amicizia e solidarietà, come promesso dagli organizzatori de 'Il Rumore del Volley' quella che si è svolta sabato 21 settembre al Palaparenti di Santa Croce sull’Arno. l triangolare di pallavolo, organizzato dal Lions Club San Miniato con la... (Pisatoday.it)

