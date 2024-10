Save The Children: «Ogni due secondi nel mondo nasce un bambino destinato alla fame» (Di martedì 15 ottobre 2024) I tassi più alti di malnutrizione infantile in questo momento sono a Gaza. Il rapporto di Save The Children e la campagna La fame mangia i bambini Vanityfair.it - Save The Children: «Ogni due secondi nel mondo nasce un bambino destinato alla fame» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 15 ottobre 2024) I tassi più alti di malnutrizione infantile in questo momento sono a Gaza. Il rapporto diThee la campagna Lamangia i bambini

Save the Children : «A Gaza uccisi almeno 3.100 bambini sotto i cinque anni» - Di questi circa 710 erano bambini di età inferiore ai 12 mesi, il 20 per cento dei quali nati e uccisi durante la guerra. com/vkiJ91i2cn — Save the Children IT (@SaveChildrenIT) October 10, 2024 Save the Children: «Questa guerra minaccerà il futuro dei minori palestinesi per le generazioni a venire» «Quanto accaduto nell’ultimo anno ha distrutto le fondamenta stesse della vita a Gaza e ... (Lettera43.it)

Fino al 31 dicembre - i clienti che si registrano su unclickperlascuola.it possono aiutare una scuola a scelta o Save the Children. Nelle edizioni precedenti - già donati 11 milioni di euro come crediti virtuali - Potete scegliere una scuola tra le migliaia aderenti, oppure supportare uno dei tanti progetti di Save the Children in Italia per lottare contro la dispersione scolastica e offrire opportunità educative e formative ai bambini che vivono in contesti svantaggiati. Inoltre, per i bambini più bisognosi, c’è la possibilità di un aiuto economico per l’acquisto dei libri scolastici. (Iodonna.it)

Le Unità Mobili di Enterogermina e Save the Children - Oltre al programma “Viva la Pancia” infatti, sono state previste delle unità mobili nei quartieri a rischio dove ci sono migliaia di bambini che possono contare su pochi pediatri. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA The post Le Unità Mobili di Enterogermina e Save the Children appeared first on Amica. Queste figure offriranno così sia il servizio pediatrico che un supporto alle famiglie per l’accesso ... (Amica.it)