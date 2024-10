San Giuliano Milanese, incontro con Gino Cecchetin: “I ragazzi imparino a gestire le emozioni” (Di martedì 15 ottobre 2024) San Giuliano Milanese, 15 ottobre 2024 – "Quando una persona manca fisicamente, l'unico modo per farla rivivere è condividerla con gli altri". E così, nell'ambito dell'evento "Cara Giulia", ieri sera al Movie Planet di San Giuliano Gino Cecchettin ha condiviso con un folto pubblico emozioni e ricordi della figlia Giulia, studentessa 22enne di Vigonovo uccisa l'11 novembre 2023 dall'ex fidanzato Filippo Turetta. SAN Giuliano - 14-10-2024 - Iincontro CON Gino CECCHETTIN E ALBERTO PELLAI - Gino CECCHETTIN - FOTO CANALI/ANSA - PER REDAZIONE SUD MILANO/METROPOLI - PINCIONI/CANGEMI Il messaggio Una testimonianza, quella di Cecchettin, che è raccontata anche nell’omonimo libro “Cara Giulia” e che racchiude un invito alla non-violenza, a stemperare il rancore in atteggiamenti positivi. Ilgiorno.it - San Giuliano Milanese, incontro con Gino Cecchetin: “I ragazzi imparino a gestire le emozioni” Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) San, 15 ottobre 2024 – "Quando una persona manca fisicamente, l'unico modo per farla rivivere è condividerla con gli altri". E così, nell'ambito dell'evento "Cara Giulia", ieri sera al Movie Planet di SanCecchettin ha condiviso con un folto pubblicoe ricordi della figlia Giulia, studentessa 22enne di Vigonovo uccisa l'11 novembre 2023 dall'ex fidanzato Filippo Turetta. SAN- 14-10-2024 - ICONCECCHETTIN E ALBERTO PELLAI -CECCHETTIN - FOTO CANALI/ANSA - PER REDAZIONE SUD MILANO/METROPOLI - PINCIONI/CANGEMI Il messaggio Una testimonianza, quella di Cecchettin, che è raccontata anche nell’omonimo libro “Cara Giulia” e che racchiude un invito alla non-violenza, a stemperare il rancore in atteggiamenti positivi.

