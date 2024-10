Gaeta.it - Roma si prepara a un’importante riforestazione nei parchi di Tor Tre Teste e non solo

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il parco Alessandrino, un'area verde di 5,08 ettari situata in via Raimondo Targhetti a Tor Tre, è destinato a subiretrasformazione ecologica. A breve, avrà inizio un progetto diche prevede la piantumazione di nuovi alberi, contribuendo così a migliorare la biodiversità e la qualità ambientale dell'area. Queste operazioni, nate a seguito di saggi archeologici svolti prima dell'estate, sono ora inzione per essere attuate nel mese di novembre, segnando un passo significativo verso la valorizzazione degli spazi verdi nella capitale.coinvolti nellaIl progetto dinon si limiteràal parco Alessandrino, ma interesserà anche altre aree significative della città.