Rocca : "Simulation Center farà crescere ancora di più qualità di Ucbm" - Lo sviluppo economico della nostra regione è importante, perché se cresce l'impresa, cresce l'occupazione, si sanano le fratture sociali. Roma, 15 ott. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervendo all'inaugurazione del Simulation Center, un centro di simulazione e sperimentazione per le imprese, la ricerca e la didattica unico in tutto il Centro e Sud Italia, in ... (Liberoquotidiano.it)

