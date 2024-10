Risparmio energetico, il Comune di Rimini posticipa l’accensione dei sistemi di riscaldamento (Di martedì 15 ottobre 2024) È stata firmata l’ordinanza che posticipa la riaccensione degli impianti di riscaldamento a martedì 22 ottobre, una settimana dopo la data prevista del 15 ottobre. In considerazione delle temperature ancora miti, al di sopra delle medie del periodo e spesso superiori ai venti gradi Riminitoday.it - Risparmio energetico, il Comune di Rimini posticipa l’accensione dei sistemi di riscaldamento Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) È stata firmata l’ordinanza chela riaccensione degli impianti dia martedì 22 ottobre, una settimana dopo la data prevista del 15 ottobre. In considerazione delle temperature ancora miti, al di sopra delle medie del periodo e spesso superiori ai venti gradi

Riscaldamento a Bologna - accensione posticipata : ecco quando - L’ordinanza non riguarda: ospedali, cliniche o case di cura, strutture protette e altri servizi sociali pubblici; scuole materne e asili nido; edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali nei casi legati ad esigenze tecnologiche o di produzione; piscine e saune; sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, non collocate in stabili condominiali. (Ilrestodelcarlino.it)