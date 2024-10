Rinnovo Kvaratskhelia, differenza minima tra domanda e offerta (Di martedì 15 ottobre 2024) Il giornalista Luca Marchetti si è soffermato sulle ultime notizie relative al Rinnovo dell’attaccante Khvicha Kvaratskhelia. Mancherebbe davvero poco per trovare un accordo definitivo per L'articolo Rinnovo Kvaratskhelia, differenza minima tra domanda e offerta proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - Rinnovo Kvaratskhelia, differenza minima tra domanda e offerta Leggi tutta la notizia su Forzazzurri.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Il giornalista Luca Marchetti si è soffermato sulle ultime notizie relative aldell’attaccante Khvicha. Mancherebbe davvero poco per trovare un accordo definitivo per L'articolotraproviene da ForzAzzurri.net.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - novità sul rinnovo di Kvaratskhelia : c'è l'offerta di De Laurentiis - Khivcha Kvaratskhelia e il Napoli hanno cominciato a dialogare per il rinnovo di contratto. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport,... (Calciomercato.com)

Rinnovo Kvaratskhelia : spunta un retroscena sull’agente - Il calciatore resterà in azzurro fino al termine della stagione, ma a giugno la società dovrà prendere una decisione: trovare un accordo soddisfacente o valutare eventuali offerte da altri club. Rinnovo Kvaratskhelia: Un futuro da definire Kvaratskhelia è legato al Napoli da un contratto ancora lungo, ma percepisce uno stipendio inferiore rispetto ad alcuni compagni. (Napolipiu.com)

Napoli - De Laurentiis rilancia per Kvaratskhelia : nuova offerta per il rinnovo - Conte e il “no” categorico alle offerte L’interesse nei confronti di Kvaratskhelia non manca: il Napoli ha ricevuto proposte fino a cento milioni di euro per il cartellino del giocatore, ma sia De Laurentiis che Antonio Conte sono stati irremovibili. Rinnovo Kvaratskhelia: La trattativa Le trattative sono ancora in corso, ma la volontà di entrambe le parti di proseguire insieme sembra esserci. (Napolipiu.com)