Ragazza di 15 anni muore il giorno dopo le dimissioni dall'ospedale: si indaga per omicidio colposo (Di martedì 15 ottobre 2024) La notizia è giunta nelle prime ore del pomeriggio. La Procura ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per omicidio colposo. Si cercherà di far luce sulle eventuali responsabilità che hanno portato alla morte della 15enne che era stata dimessa 48 ore prima del decesso dall'ospedale di Treviglio.

Ester Raimondi morta a 15 anni : si indaga per omicidio colposo - La mamma di Ester, Silvana Fossati ha pubblicato sui social un messaggio dedicato alla figlia: «Vola più in alto che puoi angelo mio». Ester, studentessa al secondo anno dell’Istituto Oberdan, di Treviglio, venerdì era stata ricoverata al Pronto soccorso dell’ospedale di Treviglio dopo i sintomi di un malessere. (Ilgiorno.it)

Ester - morta a 15 anni - la procura apre un fascicolo per omicidio colposo. Giovedì l’addio - Da quanto emerge dai primi accertamenti, il quadro clinico della ragazza era piuttosto delicato, nonostante sembrasse in perfetta salute. Un piccolo, piccolissimo sollievo per i familiari, già provati dall’enorme dolore. È morta domenica dopo una lunga operazione, nonostante gli sforzi dei medici dell’ospedale cittadino. (Bergamonews.it)

