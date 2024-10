Quel che rimane dopo un rifiuto alla guida gastronomica ancora oggi più prestigiosa (Di martedì 15 ottobre 2024) «Non si può fare che scompaio?»: recita così una delle battute del Papa impersonato da Michel Piccoli nel film “Habemus papam” di Nanni Moretti; il regista immagina un pontefice che, appena eletto, rinuncia al soglio pontificio. È il “gran rifiuto”, espressione dantesca riferita al dimissionario Celestino V, e poi, più recentemente, la realtà ha superato la finzione cinematografica con Benedetto XVI. Dagli altari ai piani cottura, nel nostro piccolo/grande universo gastronomico di gran rifiuto si parla in maniera ricorrente negli ultimi anni, riferendosi alle stelle Michelin. Desiderata, sognata, duramente conquistata, la stella è l’ambizione di tanti chef, se non tutti; per alcuni però col tempo diventa un tale peso da fargli dire: grazie tante, la restituisco. Linkiesta.it - Quel che rimane dopo un rifiuto alla guida gastronomica ancora oggi più prestigiosa Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di martedì 15 ottobre 2024) «Non si può fare che scompaio?»: recita così una delle battute del Papa impersonato da Michel Piccoli nel film “Habemus papam” di Nanni Moretti; il regista immagina un pontefice che, appena eletto, rinuncia al soglio pontificio. È il “gran”, espressione dantesca riferita al dimissionario Celestino V, e poi, più recentemente, la realtà ha superato la finzione cinematografica con Benedetto XVI. Dagli altari ai piani cottura, nel nostro piccolo/grande universo gastronomico di gransi parla in maniera ricorrente negli ultimi anni, riferendosi alle stelle Michelin. Desiderata, sognata, duramente conquistata, la stella è l’ambizione di tanti chef, se non tutti; per alcuni però col tempo diventa un tale peso da fargli dire: grazie tante, la restituisco.

