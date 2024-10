Quanto guadagna Parigi con “Emily in Paris” e perché Roma la vuole (Di martedì 15 ottobre 2024) Nuove tensioni tra Roma e Parigi. Questa volta, però, il motivo dello scontro non arriva dai palazzi del potere politico ma va in onda in streaming su Netflix: la serie “Emily in Paris”. A parlarne per primo è stato il presidente francese, Emmanuel Macron, in un’intervista di colore per Variety. Nella conversazione, il capo dell’Eliseo ha detto che il probabile spostamento di Lily Collins, che nell’ultima stagione sembra possa trasferirsi in Italia, non ha alcun senso: “Emily deve restare a Parigi”. “Caro Emmanuel Macron, tranquillo: Emily a Roma sta benissimo. E poi al cuor non si comanda: facciamo scegliere lei”, ha risposto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri sulla piattaforma X. Ma perché ora tutti vogliono Emily nella propria città? Quando nel 2020 Netflix ha pub­bli­cato la prima sta­gione di “Emily in Paris ” la critica francese è stata spietata. Formiche.net - Quanto guadagna Parigi con “Emily in Paris” e perché Roma la vuole Leggi tutta la notizia su Formiche.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Nuove tensioni tra. Questa volta, però, il motivo dello scontro non arriva dai palazzi del potere politico ma va in onda in streaming su Netflix: la serie “in”. A parlarne per primo è stato il presidente francese, Emmanuel Macron, in un’intervista di colore per Variety. Nella conversazione, il capo dell’Eliseo ha detto che il probabile spostamento di Lily Collins, che nell’ultima stagione sembra possa trasferirsi in Italia, non ha alcun senso: “deve restare a”. “Caro Emmanuel Macron, tranquillo:sta benissimo. E poi al cuor non si comanda: facciamo scegliere lei”, ha risposto il sindaco di, Roberto Gualtieri sulla piattaforma X. Maora tutti vogliononella propria città? Quando nel 2020 Netflix ha pub­bli­cato la prima sta­gione di “in” la critica francese è stata spietata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Emmanuel Macron difende Parigi : la serie Emily in Paris non deve trasferirsi a Roma - Indipendentemente dal risultato, questa querelle ha sottolineato come le produzioni televisive e cinematografiche possano avere un impatto significativo sulla percezione delle città nel mondo. D’altra parte, Gualtieri vede l’opportunità di elevare l’immagine di Roma come una città contemporanea, non solo ancorata al passato. (Velvetmag.it)

Parigi e Roma riuniscono Paesi europei contributori Unifil - Parigi e Roma riuniranno i Paesi europei contributori di Unifil dopo che l'esercito israeliano ha sparato contro tre basi della missione Onu in Libano. Lo ha annunciato il ministero della Difesa francese. (ANSA-AFP). (Quotidiano.net)

Zelensky da Parigi a Roma alla ricerca di armi - mattinata a Londra con Starmer e Rutte per il "piano della vittoria" - domani udienza dal Papa poi a Berlino - Zelensky questo pomeriggio sarà a Parigi e poi volerà a Roma per incontrare la premier Meloni, in un tour 'lampo' europeo alla ricerca di nuove armi: prima di atterrare nella capitale francese, in mattinata il presidente ucraino era a Londra, impegnato in un incontro con il primo ministro inglese Ke . (Ilgiornaleditalia.it)