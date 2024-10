"Prenderemo di mira qualsiasi luogo": il numero due di Hezbollah minaccia Israele (Di martedì 15 ottobre 2024) Israele colpisce tutto il Libano e noi colpiremo tutto Israele: è questo il nucleo del discorso televisivo di Naim Qassem, il numero due del partito libanese sciita filo-iraniano Hezbollah. Da quando sono cominciati gli scontri tra Hezbollah e le Idf, a seguito dell'attacco di Hamas contro lo Stato ebraico il 7 ottobre 2023, il movimento sciita ha sempre sostenuto che non sarebbe stato possibile raggiungere il cessate il fuoco in Libano se i combattimenti non si fossero fermati anche a Gaza. "Sosteniamo i palestinesi per liberare la loro terra e proteggere la nostra", ha detto Qassem, "l'obiettivo della Resistenza non è quello di essere sempre presente su tutto il confine (con Israele). Si tratta di contrastare l'esercito nemico quando entra nel territorio". Iltempo.it - "Prenderemo di mira qualsiasi luogo": il numero due di Hezbollah minaccia Israele Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 15 ottobre 2024)colpisce tutto il Libano e noi colpiremo tutto: è questo il nucleo del discorso televisivo di Naim Qassem, ildue del partito libanese sciita filo-iraniano. Da quando sono cominciati gli scontri trae le Idf, a seguito dell'attacco di Hamas contro lo Stato ebraico il 7 ottobre 2023, il movimento sciita ha sempre sostenuto che non sarebbe stato possibile raggiungere il cessate il fuoco in Libano se i combattimenti non si fossero fermati anche a Gaza. "Sosteniamo i palestinesi per liberare la loro terra e proteggere la nostra", ha detto Qassem, "l'obiettivo della Resistenza non è quello di essere sempre presente su tutto il confine (con). Si tratta di contrastare l'esercito nemico quando entra nel territorio".

