Piano casa e trasporto pubblico gratis per i militari: la candidata alla Regione Ugolini sposa le proposte di Pompignoli (FdI) (Di martedì 15 ottobre 2024) Il consigliere Massimiliano Pompignoli, candidato alle prossime elezioni regionali con Fratelli d'Italia, e la candidata presidente per il centrodestra, Elena Ugolini, hanno incontrato i rappresentanti del sindacato Italmil per parlare di sicurezza, Piano casa e trasporto pubblico gratuito per il Forlitoday.it - Piano casa e trasporto pubblico gratis per i militari: la candidata alla Regione Ugolini sposa le proposte di Pompignoli (FdI) Leggi tutta la notizia su Forlitoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il consigliere Massimiliano, candidato alle prossime elezioni regionali con Fratelli d'Italia, e lapresidente per il centrodestra, Elena, hanno incontrato i rappresentanti del sindacato Italmil per parlare di sicurezza,gratuito per il

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Emilia-Romagna - la candidata di centrodestra Ugolini dice basta ai confronti con De Pascale : «Dopo il Festival di Open fugge dai cittadini» - Quest’ultima infatti, in corsa per la guida della Regione per il centrodestra, ha lasciato intendere nelle scorse ore di non essere più disponibile ad altri confronti con il suo competitor. Che abbia paura a confrontarsi col “bagnino”?», la domanda polemica dell’eurodeputato Dem, dopo che la candidata di centrodestra aveva irriso de Pascale perché «ha fatto per un anno il bagnino». (Open.online)

Emilia-Romagna - la candidata di centrodestra Ugolini dice basta ai confronti con De Pascale : «Dopo il Festival di Open fugge dai cittadini» - Che abbia paura a confrontarsi col “bagnino”?», la domanda polemica dell’eurodeputato Dem, dopo che la candidata di centrodestra aveva irriso de Pascale perché «ha fatto per un anno il bagnino». Quello avvenuto sul palco del Festival di Open a Parma il 22 settembre scorso potrebbe essere stato il primo e ultimo dibattito tra i due candidati alla presidenza della Regione Emilia-Romagna Michele ... (Open.online)

Regionali - Gnassi (Pd) : “In Emilia Romagna la destra silenzia la candidata Elena Ugolini dai confronti" - Così il deputato dem Andrea Gnassi. . "Non vorrei che Elena Ugolini si trovasse in una situazione così difficile che alleati e spin doctor le abbiano evidentemente imposto il silenzio e di non partecipare più a confronti pubblici con Michele De Pascale in Emilia Romagna”. . “E’ vero che candidarsi a. (Riminitoday.it)