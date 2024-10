Paura a Primavalle: barbiere litiga con un cliente in fila e lo ferisce con le forbici (Di martedì 15 ottobre 2024) Il ferito, portato in ospedale, non è in pericolo di vita. Caccia all'aggressore, che è fuggito subito dopo aver ferito il cliente. Sul caso indagano i carabinieri. Fanpage.it - Paura a Primavalle: barbiere litiga con un cliente in fila e lo ferisce con le forbici Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il ferito, portato in ospedale, non è in pericolo di vita. Caccia all'aggressore, che è fuggito subito dopo aver ferito il. Sul caso indagano i carabinieri.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Riassunto : Il cliente di Laserfiche Stonehage Fleming riceve il riconoscimento 2024 Impact Award for Technology Transformation conferito da Datos Insights - Contacts Referente per i mediaLinda DomingoDirettrice comunicazioni | LaserficheLinda. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido. LONG BEACH, California–(BUSINESS WIRE)–Laserfiche, leader nello sviluppo di soluzioni SaaS per l’automazione di processi aziendali e la gestione intelligente ... (Seriea24.it)

Civitanova - non dà da bere a un cliente ubriaco - ristoratore colpito con un bicchiere : ferito Vincenzo Vallesi - titolare del Marinero - CIVITANOVA Gli chiede da bere fuori orario, il titolare del ristorante, visto anche che l?uomo appariva brillo, si rifiuta e l?avventore gli spacca un bicchiere in faccia. È la... (Corriereadriatico.it)