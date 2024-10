Open Arms: Meloni, solidarietà a Salvini? 'Sempre' (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - solidarietà al vicepremier Matteo Salvini per il processo Open Arms? "Sempre". Così risponde la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, lasciando il Senato dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo. Liberoquotidiano.it - Open Arms: Meloni, solidarietà a Salvini? 'Sempre' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Roma, 15 ott. (Adnkronos) -al vicepremier Matteoper il processo? "". Così risponde la presidente del Consiglio Giorgia, lasciando il Senato dopo le comunicazioni in vista del Consiglio europeo.

