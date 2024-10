Omicidio di Rozzano, Daniele Rezza rimane in carcere. Il giudice ha paura: potrebbe scappare e rifarlo (Di martedì 15 ottobre 2024) Il killer di Manuel Mastrapasqua resta in carcere per volere del gip. Tanti elementi sono ancora oscuri: le ultime novità su Daniele Rezza Accusato dell’Omicidio di Manuel Mastrapasqua, che è stato ucciso in viale Romagna a Rozzano nella notte tra giovedì e venerdì, Daniele Rezza è in carcere e lì resta per volere del gip. Il 19enne ha confessato il delitto, spiegandone anche la motivazione: voleva rubare a Mastrapasqua un paio di cuffiette ma, di fronte alla sua resistenza, ha reagito togliendogli la vita. Daniele Rezza rimane in carcere: potrebbe scappare e rifarlo (cityrumors.it / ansafoto)Spiegando l’aggressione e quindi l’Omicidio, Daniele Rezza ha più volte spiegato di non essersi reso conto di aver ucciso Mastrapasqua perché, a suo dire, non avrebbe visto del sangue. Cityrumors.it - Omicidio di Rozzano, Daniele Rezza rimane in carcere. Il giudice ha paura: potrebbe scappare e rifarlo Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il killer di Manuel Mastrapasqua resta inper volere del gip. Tanti elementi sono ancora oscuri: le ultime novità suAccusato dell’di Manuel Mastrapasqua, che è stato ucciso in viale Romagna anella notte tra giovedì e venerdì,è ine lì resta per volere del gip. Il 19enne ha confessato il delitto, spiegandone anche la motivazione: voleva rubare a Mastrapasqua un paio di cuffiette ma, di fronte alla sua resistenza, ha reagito togliendogli la vita.in(cityrumors.it / ansafoto)Spiegando l’aggressione e quindi l’ha più volte spiegato di non essersi reso conto di aver ucciso Mastrapasqua perché, a suo dire, non avrebbe visto del sangue.

