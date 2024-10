“O torno in video mi licenzio”: Andrea Giambruno e ‘l’ultimatum’ ai vertici Mediaset. L’indiscrezione di Dagospia (Di martedì 15 ottobre 2024) La notizia è televisiva ma favorisce una lettura politica. Andrea Giambruno, un anno dopo le gaffe e i famosi fuorionda resi noti da “Striscia la notizia“, avrebbe posto un aut aut al Biscione: “A Cologno Monzese è arrivato l’aut aut di Andrea Giambruno: ‘O torno in video o mi licenzio da Mediaset’“, fa sapere Dagospia. A sei giorni dal primo fuori onda del tg satirico, l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi aveva diffuso una nota ufficiale per dichiarare chiusa l’esperienza di conduzione dell’ex compagno di Giorgia Meloni, scaricato dalla premier con un post sui social, proprio a seguito delle rivelazioni del tg satirico: “Andrea Giambruno, dispiaciuto per l’imbarazzo ed il disagio creato con il suo comportamento, ha concordato con l’azienda di lasciare la conduzione in video del programma ‘Il diario del giorno‘, di cui continuerà a curare il coordinamento redazionale”. Ilfattoquotidiano.it - “O torno in video mi licenzio”: Andrea Giambruno e ‘l’ultimatum’ ai vertici Mediaset. L’indiscrezione di Dagospia Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 15 ottobre 2024) La notizia è televisiva ma favorisce una lettura politica., un anno dopo le gaffe e i famosi fuorionda resi noti da “Striscia la notizia“, avrebbe posto un aut aut al Biscione: “A Cologno Monzese è arrivato l’aut aut di: ‘Oino mida’“, fa sapere. A sei giorni dal primo fuori onda del tg satirico, l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi aveva diffuso una nota ufficiale per dichiarare chiusa l’esperienza di conduzione dell’ex compagno di Giorgia Meloni, scaricato dalla premier con un post sui social, proprio a seguito delle rivelazioni del tg satirico: “, dispiaciuto per l’imbarazzo ed il disagio creato con il suo comportamento, ha concordato con l’azienda di lasciare la conduzione indel programma ‘Il diario del giorno‘, di cui continuerà a curare il coordinamento redazionale”.

