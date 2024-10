Tg24.sky.it - Neonati morti a Parma, i giudici rinviano la decisione sul carcere a Chiara Petrolini

Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Idel Riesame di Bologna si sono riservati lasulla misura cautelare inper, la 21enne accusata di omicidio e soppressione di cadavere dopo il ritrovamento, nel giardino della sua casa a Vignale di Traversetolo, di due. Durante l'udienza di questa mattina, i pm avevano chiesto per, che attualmente si trova ai domiciliari, la custodia cautelare in, misura che in precedenza non era stata concessa dal gip. Ladeipotrebbe essere comunicata tra qualche giorno: "Pensare a una pericolosità diversa di, quando negli atti non c'è niente che possa far pensare ad atti aggressivi, violenti, di tipo diverso, significa andare un po' oltre la prognosi che di questi casi si deve fare".