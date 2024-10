Napoli, Serena Rossi torna a teatro con ‘SereNata’: “Atto di amore per la mia terra” (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRacconti e musica stretti in una Serenata che l’attrice porta in scena per conquistare la sua città: è Serenata a Napoli, lo spettacolo teatrale ideato da Serena Rossi – il suo primo show teatrale – che la vedrà pRossimamente in tour. “Sentivo da tempo il bisogno di tornare su un palco teatrale e mi è venuto naturale pensare alla mia Napoli, alla sua musica e alla sua gente. Serenata a Napoli è un Atto d’amore per la mia terra, dove ogni vicolo canta e ogni leggenda vive”, spiega l’attrice. I biglietti saranno presto in vendita su TicketOne. Classe 1985, cresciuta in una famiglia di artisti, dopo l’esordio nel 2022 sul palco con C’era una volta Scugnizzi, Serena Rossi diventa nota al grande pubblico grazie alla soap opera Un posto al sole. Anteprima24.it - Napoli, Serena Rossi torna a teatro con ‘SereNata’: “Atto di amore per la mia terra” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRacconti e musica stretti in unata che l’attrice porta in scena per conquistare la sua città: èta a, lo spettacolo teatrale ideato da– il suo primo show teatrale – che la vedrà pmamente in tour. “Sentivo da tempo il bisogno dire su un palco teatrale e mi è venuto naturale pensare alla mia, alla sua musica e alla sua gente.ta aè und’per la mia, dove ogni vicolo canta e ogni leggenda vive”, spiega l’attrice. I biglietti saranno presto in vendita su TicketOne. Classe 1985, cresciuta in una famiglia di artisti, dopo l’esordio nel 2022 sul palco con C’era una volta Scugnizzi,diventa nota al grande pubblico grazie alla soap opera Un posto al sole.

Serena Rossi porta in scena "SereNata a Napoli" : il primo show teatrale in tour - " Questo progetto teatrale si propone di evocare le emozioni e le tradizioni della città attraverso performance che intrecciano narrazione e musica. La fusione di musica e narrazione all'interno dello spettacolo promette di attrarre sia i fan della tradizione napoletana e del teatro musicale, sia quelli dell'attrice.

