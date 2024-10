Napoli a sorpresa su Chilwell, Malfitano: “Spinazzola non dà grosse garanzie e certezze. Conte non sa che significa arrivare secondo” (Di martedì 15 ottobre 2024) L’opinionista, ai microfoni di Radio Marte, analizza il calciomercato del Napoli e l’ultima idea targata Ben Chilwell. Il Napoli sta già progettando il mercato di gennaio, puntando a rinforzare la rosa con un nuovo esterno sinistro. secondo le ultime indiscrezioni, il club azzurro avrebbe messo nel mirino Ben Chilwell, terzino sinistro del Chelsea. Un acquisto che potrebbe rivelarsi decisivo per aumentare la competitività della squadra nella corsa allo Scudetto. Mimmo Malfitano, noto opinionista sportivo, ha commentato la situazione ai microfoni di Radio Marte, ponendo l’accento sulle incertezze legate a Leonardo Spinazzola: “Perché ci sono così tante voci su esterni mancini? Semplice: Spinazzola non offre le garanzie necessarie. Napolipiu.com - Napoli a sorpresa su Chilwell, Malfitano: “Spinazzola non dà grosse garanzie e certezze. Conte non sa che significa arrivare secondo” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di martedì 15 ottobre 2024) L’opinionista, ai microfoni di Radio Marte, analizza il calciomercato dele l’ultima idea targata Ben. Ilsta già progettando il mercato di gennaio, puntando a rinforzare la rosa con un nuovo esterno sinistro.le ultime indiscrezioni, il club azzurro avrebbe messo nel mirino Ben, terzino sinistro del Chelsea. Un acquisto che potrebbe rivelarsi decisivo per aumentare la competitività della squadra nella corsa allo Scudetto. Mimmo, noto opinionista sportivo, ha commentato la situazione ai microfoni di Radio Marte, ponendo l’accento sulle inlegate a Leonardo: “Perché ci sono così tante voci su esterni mancini? Semplice:non offre lenecessarie.

Rubata l'auto di Matteo Politano - il calciatore del Napoli era a cena : secondo caso dopo quello di Juan Jesus - L’auto dell’attaccante del Napoli Matteo Politano è stata rubata a Posillipo, mentre il giocatore stava cenando. Preoccupa la sicurezza dei calciatori. (Notizie.virgilio.it)

Le migliori pizze senza glutine di Napoli secondo il Gambero Rosso - it Errico Porzio Errico Porzio discende da una storica famiglia di pizzaioli, nonostante ciò ha dato un’impronta personale alla pizza, caratterizzata da una varietà di impasti e da materie prime selezionate. Il servizio è giovane ed efficiente. Le ricette sono attuali e gustose, ma questo è anche un presidio certo per sicurezza e qualità della pizza senza glutine, davvero ottima. (Gamberorosso.it)

Napoli - il secondo tempo contro il Como e ‘quei’ tre - All’intervallo, dopo il pareggio di Strefezza e un primo tempo dominato dal Como, Conte non ha fatto sfuriate, ha scelto la strada del dialogo per capire come correggere l’inerzia della gara”. La vittoria del Napoli sul Como: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. (Terzotemponapoli.com)