Mister Movie | Armor Wars | Don Cheadle fornisce aggiornamenti anticipa le conseguenze del colpo di scena di Skrull

Armor Wars: Don Cheadle fornisce aggiornamenti, anticipa le conseguenze del colpo di scena di Skrull

Armor Wars: Da serie limitata a film Il progetto Armor Wars è uno dei più attesi nel Marvel Cinematic Universe (MCU), e originariamente era stato concepito come una serie limitata di sei episodi per Disney+. Tuttavia, i fan sono rimasti sorpresi quando il progetto è stato trasformato in un lungometraggio. L'attore Don Cheadle, che interpreta James Rhodes/War Machine, ha recentemente fornito qualche aggiornamento, sebbene il Mistero attorno alla trama rimanga fitto. Cosa aspettarsi da Armor Wars? La trama del film dovrebbe ispirarsi alla celebre saga di fumetti di Iron Man chiamata Armor Wars, composta da sette numeri. Nei fumetti, la storia ruota attorno a Tony Stark e alla lotta per recuperare la sua tecnologia che è finita nelle mani sbagliate.

