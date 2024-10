Migranti, prima nave italiana in viaggio verso i centri in Albania (Di martedì 15 ottobre 2024) La prima imbarcazione italiana con Migranti è in viaggio verso l’Albania. La nave Libra della Marina Militare sta trasportando verso i nuovi centri allestiti a Gjiader e Schengjin il primo gruppo di 16 Migranti in base all'accordo Roma-Tirana. Soccorse in mare, le persone da trasferire sono state sottoposte a un primo screening a bordo per verificare che abbiano i requisiti previsti: maschi, non vulnerabili, provenienti da Paesi sicuri. Il primo gruppo è composto da 16 persone, 10 bengalesi e 6 egiziani: l’arrivo in Albania è previsto nella giornata di mercoledì 16 ottobre. Tg24.sky.it - Migranti, prima nave italiana in viaggio verso i centri in Albania Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Laimbarcazioneconè inl’. LaLibra della Marina Militare sta trasportandoi nuoviallestiti a Gjiader e Schengjin il primo gruppo di 16in base all'accordo Roma-Tirana. Soccorse in mare, le persone da trasferire sono state sottoposte a un primo screening a bordo per verificare che abbiano i requisiti previsti: maschi, non vulnerabili, provenienti da Paesi sicuri. Il primo gruppo è composto da 16 persone, 10 bengalesi e 6 egiziani: l’arrivo inè previsto nella giornata di mercoledì 16 ottobre.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I primi 16 migranti in viaggio verso l’Albania - Mattarella : “Accoglienza è attività permanente” - . 16 immigrati sarebbero tutti uomini non vulnerabili provenienti da Bangladesh ed Egitto, ovvero Paesi ritenuti sicuri; il loro arrivo ha però scatenato un'ondata di polemiche che hanno ricordato i vari dubbi esistenti sulle strutture costruite dall'Italia al di fuori dell'Ue per contenere il fenomeno. (Ildifforme.it)

Migranti - in 16 su pattugliatore della Marina in viaggio verso l’Albania - (Adnkronos) – A quanto apprende l'Adnkronos, sul pattugliatore Libra della Marina Militare diretta in Albania ci sono 16 migranti, dieci originari dell'Egitto e sei del Bangladesh, e l'arrivo sarebbe previsto nella notte tra domani e mercoledì mattina. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte ... (Webmagazine24.it)

Migranti - in 16 su pattugliatore della Marina in viaggio verso l’Albania - L'arrivo sarebbe previsto nella notte tra domani e mercoledì mattina Sul pattugliatore Libra della Marina Militare diretto in Albania ci sono 16 migranti, dieci originari dell'Egitto e sei del Bangladesh, e l'arrivo sarebbe previsto nella notte tra domani e mercoledì mattina. Il primo barchino era partito […]. (Sbircialanotizia.it)