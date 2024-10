Napolipiu.com - Meret chiede un rinnovo di almeno tre anni, Schira: “Meno pretendenti di Kvara, ma il club deve agire”

Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com

(Di martedì 15 ottobre 2024) L’esperto di calciomercato Nicolòanalizza la situazione contrattuale del portiere azzurro Alexdurante Marte Sport Live. In un’intervista rilasciata durante il programma Marte Sport Live su Radio Marte, l’esperto di calciomercato Nicolòha fatto il punto sulla situazione contrattuale di Alex, portiere del Napoli.ha sottolineato che, a differenza di altri giocatori, come Khvichatskhelia, la situazione del numero uno azzurro ècomplessa, grazie alla presenza disul mercato., attualmente in scadenza di contratto, sta cercando unditre. Secondo, questo allungamento del contratto è fondamentale affinché il portiere si senta valorizzato e considerato un punto fermo della squadra.