Merce rubata nei centri commerciali, cinque arresti a Roma

(Di martedì 15 ottobre 2024) La polizia arrestapersone a Ostia per furto aggravato, recuperataper oltre 3mila euro Gli agenti della Squadra mobile di, sezione Falchi, hanno arrestatopersone, tutte di nazionalità sudamericana, per furto aggravato in concorso. Il gruppo, composto da quattro uomini (tre cileni e un peruviano) e una donna cilena, di età compresa tra i 23 e i 52 anni, è stato fermato mentre viaggiava su un’auto presa a noleggio in località Capena. I sospetti sono stati seguiti fino a un’area di sosta vicino a due. Dopo una breve visita ai negozi, il gruppo è ripartito in direzione dell’aeroporto di Fiumicino, ma è stato intercettato dagli agenti a Ostia. Durante la perquisizione del veicolo, sono stati trovati capi di abbigliamento di noti marchi e profumi, per un valore complessivo di oltre 3mila euro.