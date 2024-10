Mauro: “Se i calciatori vogliono disputare meno partite, devono accettare una riduzione dei compensi” (Di martedì 15 ottobre 2024) Negli ultimi anni, il calendario calcistico è diventato sempre più fitto, con un numero crescente di partite tra competizioni nazionali, internazionali e amichevoli. Questa situazione ha portato a diverse proteste, sia da parte delle leghe europee che dei sindacati dei calciatori, che si sono rivolti alla FIFA per denunciare l’eccessivo carico di lavoro per i giocatori. Molti atleti hanno espresso preoccupazione per il rischio di infortuni e per lo stress fisico e mentale legato al dover affrontare un numero così elevato di incontri durante la stagione. Riguardo alla questione si è espresso Massimo Mauro. La posizione controcorrente di Massimo Mauro In questo dibattito è intervenuto Massimo Mauro, ex calciatore di squadre prestigiose come Udinese, Juventus e Napoli, con una posizione piuttosto controversa rispetto alla corrente dominante. Terzotemponapoli.com - Mauro: “Se i calciatori vogliono disputare meno partite, devono accettare una riduzione dei compensi” Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Negli ultimi anni, il calendario calcistico è diventato sempre più fitto, con un numero crescente ditra competizioni nazionali, internazionali e amichevoli. Questa situazione ha portato a diverse proteste, sia da parte delle leghe europee che dei sindacati dei, che si sono rivolti alla FIFA per denunciare l’eccessivo carico di lavoro per i giocatori. Molti atleti hanno espresso preoccupazione per il rischio di infortuni e per lo stress fisico e mentale legato al dover affrontare un numero così elevato di incontri durante la stagione. Riguardo alla questione si è espresso Massimo. La posizione controcorrente di MassimoIn questo dibattito è intervenuto Massimo, ex calciatore di squadre prestigiose come Udinese, Juventus e Napoli, con una posizione piuttosto controversa rispetto alla corrente dominante.

Massimo Mauro : «Troppe partite - troppi soldi. Anche una volta c’erano gli infortuni. Giocare è meglio di allenarsi» - Le parole di Massimo Mauro, ex calciatore e ora opinionista sportivo, in controtendenza sulla questione dei calendari intasati Massimo Mauro ha giocato in Serie A con Zico, Platini e Maradona. Oggi è un opinionista affermato e interviene su La Repubblica sul tema del momento: si gioca troppo? Le sue sono idee in controtendenza e come […]. (Calcionews24.com)