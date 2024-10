Lanazione.it - Mattia Falciani dell’Alga Atletica Arezzo vince il titolo toscano di prove multiple

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 –è campionedidell’anno 2012. L’atleta, impegnato nella categoria Ragazzi, si è messo alla prova a Firenze con quarantaquattro coetanei di tutta la regione nel tetrathlon dove ogni partecipante è stato chiamato a dimostrare la propria preparazione in un programma variegato tra più specialità di velocità, salti e lanci. In questo contesto,è risultato il migliore del suo anno di nascita, piazzandosi ai primi posti nel salto in lungo con 4.96 metri, nei 60 ostacoli con 9.66 secondi e nel lancio del vortex con 43.66 metri, oltre a essere arrivato terzo nei 600 piani con 1:56.20 minuti: la somma di questi risultati è valsa la vittoria del