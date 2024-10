Ilnapolista.it - Marchetti (Sky): «La trattativa per il rinnovo Kvara potrebbe sbloccarsi abbassando il valore della clausola»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Il giornalista Sky Lucaha parlato a Radio Marte, durante il corso di Marte Sport Live,in corso per ilditskhelia. «? Le parti si incontreranno a fine ottobre per provare a trovare l’accordo: al momento il gap resiste perché il Napoli ha offerto 6 mln annui ma il calciatore ne chiede 8. Difficilmente il Napoli alzerà l’offerta, ritenendo di aver fatto il massimo sforzo possibile per riconoscere al calciatore georgiano quanto fatto finora in maglia azzurra. A sbloccare laessere un accordo sulla: abbassare ilstessa per fornire al 77 una exit strategy abbordabileessere la chiave di voltalunga».