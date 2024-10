Magliette delle squadre di calcio con marchi contraffatti, negoziante nei guai (Di martedì 15 ottobre 2024) Perugia, 15 ottobre 2024 – Magliette delle principali squadre di calcio, italiane ed estere, con marchi contraffatti. Per questo un negoziante di Perugia è finito nei guai: l’operazione, effettuata dalla guardia di finanza, ha portato al sequestro di 1500 capi di abbigliamento all’interno di un esercizio commerciale del capoluogo umbro. Tutto è partito da un controllo della tenenza di Assisi. I militari hanno scoperto Magliette ed accessori presenti in negozio con etichetta delle squadre di calcio della lega serie A, stagione sportiva 2024/2025, squadre estere e abbigliamento Ferrari, munite delle buste necessarie per il confezionamento. Lanazione.it - Magliette delle squadre di calcio con marchi contraffatti, negoziante nei guai Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Perugia, 15 ottobre 2024 –principalidi, italiane ed estere, con. Per questo undi Perugia è finito nei: l’operazione, effettuata dalla guardia di finanza, ha portato al sequestro di 1500 capi di abbigliamento all’interno di un esercizio commerciale del capoluogo umbro. Tutto è partito da un controllo della tenenza di Assisi. I militari hanno scopertoed accessori presenti in negozio con etichettadidella lega serie A, stagione sportiva 2024/2025,estere e abbigliamento Ferrari, munitebuste necessarie per il confezionamento.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Anagni - Campionato italiano a squadre di calcio balilla Figest - Dal 18 al 20 ottobre l’area eventi del complesso Michelangelo di Anagni ospiterà il Campionato italiano a squadre di calcio balilla Figest, uno degli appuntamenti più attesi della Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali. . L’evento, patrocinato dal Comune di Anagni e dalla Regione Lazio. (Frosinonetoday.it)

Calciomercato - Balotelli torna in Serie A? C’è ancora incertezza : queste le due squadre interessate. Le ultime - Calciomercato, Balotelli torna in Serie A? C’è ancora incertezza: queste le due squadre interessate. L’ex attaccante del Milan non ha più dubbi e vuole tornare in Serie A come comunicato nei giorni scorsi e due squadre sarebbero interessate a lui. Si tratta del Genoa, squadra in […]. Le ultimissime sull’attaccante Sono giorni importanti per conoscere il futuro di Mario Balotelli. (Calcionews24.com)

Calciomercato Milan - Fikayo Tomori può tornare in Inghilterra? Le squadre interessate - Inoltre, piace molto al West Ham e al Fulham oltre al Newcastle che aveva effettuato un primo tentativo nello scorso calciomercato. Il Milan apre alla cessione di Fikayo Tomori. Un approccio iniziale che la dirigenza rossonera aveva subito bloccato. Il difensore del Milan è nel mirino dell’Aston Villa. (Dailymilan.it)