Lynk & Co 02, elettrica e noleggiabile: sostenibilità totale (Di martedì 15 ottobre 2024) Il brand sino-svedese lancia la sua prima full electric per il mercato europeo, un crossover coupé dal design accattivante e con un’ottima autonomia: l’inizio di un nuovo capitolo per il marchio, che rilancia forte il concetto dello sharing Vanityfair.it - Lynk & Co 02, elettrica e noleggiabile: sostenibilità totale Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il brand sino-svedese lancia la sua prima full electric per il mercato europeo, un crossover coupé dal design accattivante e con un’ottima autonomia: l’inizio di un nuovo capitolo per il marchio, che rilancia forte il concetto dello sharing

Lynk & Co lancia in Europa il SUV elettrico coupé 02 che batte Model Y sul prezzo - Lynk & Co, che fa parte del gruppo Geely con Volvo e Polestar, porta in Europa la sua prima elettrica. La 02 è un SUV coupé interessante, dalla buona dotazione tecnica e dal design minimal.... Leggi tutto . (Dmove.it)

Lynk & Co lancia la 02 : la nuova SUV-coupé elettrica co-creata con i clienti - L’auto sarà disponibile per la vendita online in Europa dall’11 ottobre, con prezzi a partire da 35.495€. (Ilgiornale.it)

Lynk & Co punta all’Europa : nei prossimi mesi l’elettrica Z02 e una rete di vendita capillare - Dopo Volvo e Polestar, Geely porterà in Europa anche le elettriche di Lynk & Co. I piani sono ambiziosi: a ottobre di quest’anno l’elettrica Z02, poi la forte espansione della rete di vendita.... Leggi tutto . (Dmove.it)