Tutto.tv - Lorenzo Spolverato deluso da Yulia Bruschi: il confronto dopo la puntata del GF

Leggi tutta la notizia su Tutto.tv

(Di martedì 15 ottobre 2024) Le nomination sono sempre un momento die scontro al Grande Fratello. In particolare quelle che ci sono state nel corso delladi ieri hanno generato un po’ di caos ed hanno modificato alcune alleanze. Oltre altra Shaila Gatta e Mariavittoria Minghetti, anchehanno avuto un faccia a faccia a chiusura della diretta. Il ragazzo è rimasto molto male per un atteggiamento assunto dalla sua amica durante la, ragion per cui ha deciso di parlarle. Ecco perchéè rimastodaal GFladi ieri sera del Grande Fratello c’è stato untra. I due hanno legato parecchio all’interno della casa, eppure questo legame non si è evinto durante la diretta, almeno questa è stata la percezione di