Lo scrittore ravennate Stefano Mazzesi vince il Festival Giallo Garda (Di martedì 15 ottobre 2024) Il romanzo "Come asfalto sui prati" del ravennate Stefano Mazzesi, pubblicato da Clown Bianco Edizioni, ha vinto la decima edizione del Festival Giallo Garda, apprezzato concorso letterario dedicato alla narrativa thriller e noir, che si è chiuso domenica a Padenghe sul Garda. Erano più di un Ravennatoday.it - Lo scrittore ravennate Stefano Mazzesi vince il Festival Giallo Garda Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il romanzo "Come asfalto sui prati" del, pubblicato da Clown Bianco Edizioni, ha vinto la decima edizione del, apprezzato concorso letterario dedicato alla narrativa thriller e noir, che si è chiuso domenica a Padenghe sul. Erano più di un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

80° anniversario della Liberazione di Cervia. Ad aprire le celebrazioni il Presidente Nazionale dell’ANPI Gianfranco Pagliarulo - Il Comune di Cervia per celebrare l’80° anniversario della Liberazione di Cervia ha organizzato un programma particolarmente ricco di eventi. Quest’anno ... (ravennanotizie.it)

Ravenna, ecco i candidati alle Regionali di Fratelli d’Italia - RAVENNA - «Non me ne abbiano gli alleati, ma l’unico voto utile per le prossime elezioni Regionali è quello a Fratelli d’Italia. Abbiamo la ... (corriereromagna.it)

La festa del Volontariato in piazza. Premiati i ravennati dal cuore d’oro - Anche quest’anno la Festa del Volontariato, organizzata dalla Consulta, che si è tenuta in concomitanza del week end della Notte D’Oro, ha premiato i volontari che si sono distinti per il loro impegno ... (ilrestodelcarlino.it)