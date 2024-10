LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 39-27, Eurolega basket in DIRETTA: +12 degli ateniesi all’intervallo lungo, Mirotic limitato ad un solo punto (Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Inizia il terzo quarto al Pireo! 21:10 Olympiacos Pireo ed Olimpia Milano sono già ritornate sul parquet per il riscaldamento che precede la ripresa delle ostilità tra pochi minuti. 21:05 12 punti di Sasha Vezenkov e 20 di Shaquille McKissic tra le fila dell’Olympiacos, mentre per l’EA7 Emporio Armani 8 punti equamente divisi tra Ousmane Diop e Zach LeDay e 5 punti di Leandro Bolmaro. Padroni di casa nettamente più precisi da due (58.8% contro il 26.4% dei lombardi), con le due squadre che tirano col 33.3% dall’arco. Si chiude anche il secondo quarto: si va all’intervallo lungo sul punteggio di 39-27 in favore dell’Olympiacos sull’Olimpia Milano. 39-27 Appoggio di McKissic sulla sirena. 37-27 Un solo libero segnato da Nikola Mirotic, che si toglie lo ‘zero’ alla voce punti segnati. Time-out Olympiacos. Oasport.it - LIVE Olympiacos-Olimpia Milano 39-27, Eurolega basket in DIRETTA: +12 degli ateniesi all’intervallo lungo, Mirotic limitato ad un solo punto Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAInizia il terzo quarto al Pireo! 21:10Pireo edsono già ritornate sul parquet per il riscaldamento che precede la ripresa delle ostilità tra pochi minuti. 21:05 12 punti di Sasha Vezenkov e 20 di Shaquille McKissic tra le fila dell’, mentre per l’EA7 Emporio Armani 8 punti equamente divisi tra Ousmane Diop e Zach LeDay e 5 punti di Leandro Bolmaro. Padroni di casa nettamente più precisi da due (58.8% contro il 26.4% dei lombardi), con le due squadre che tirano col 33.3% dall’arco. Si chiude anche il secondo quarto: si vasul punteggio di 39-27 in favore dell’sull’. 39-27 Appoggio di McKissic sulla sirena. 37-27 Unlibero segnato da Nikola, che si toglie lo ‘zero’ alla voce punti segnati. Time-out

